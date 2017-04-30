Amatör Futbol: 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Finalleri

Amatör futbolda 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası finalleri, Yalova'da sona erdi.



Atatürk Stadı'nda Adana Yüksel Gençlikspor ile İstanbul Bağlarbaşıspor arasında oynanan final maçının normal süresi 2-2 berabere sona erdi. Penaltı atışları sonunda rakibine 7-6 üstünlük kuran Adana Yüksel Gençlikspor, şampiyon oldu.



Penaltı atışları sonrasında iki takım oyuncuları arasındaki sözlü sataşmanın kavgaya dönüşmesini, araya giren güvenlik güçleri önledi.



Şampiyonada ikinci olan İstanbul Bağlarbaşıspor takımı, kupa seremonisine katılmadı.



Adana Yüksel Gençlikspor'a kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Ersan ve Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul takdim etti.



17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda Trabzon Hekimoğlu Doğanspor'u 4-0 mağlup eden İstanbul Altınovaspor da üçüncülüğü elde etti.