Amasya Yeşilırmak'a Uçan Sürücünün Cansız Bedeni Bulundu

Yeşilırmak'a uçan sürücünün cansız bedeni bulundu



AMASYA'da 4 gün önce polisten kaçarken Yeşilırmak nehrine uçan sürücü 20 yaşındaki Kaya D. otomobilin uçtuğu yerde bu sabah saatlerinde bulundu.



Olay 4 gün önce gece saatlerinde Amasya Merkez Hacılar Meydanı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 NNV 48 plakalı otomobilin sürücüsü Kaya D. park halindeki araçlara çarptı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak olay yerinden kaçan sürücü kovalamaca sonucu Yeşilırmak Nehrine uçarak kayboldu. Amasya Belediyesi arama kurtarma ve Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerini arama çalışmaları sonucu otomobil uçtuğu noktada tespit edilerek vinç yardımıyla Yeşilırmak'tan çıkarıldı. Otomobilin sürücüsü Kaya D. ise araçta bulunamadı.



Yeşilırmak'ta 4 gündür Amasya Belediyesi arama kurtarma, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ve balık adamlar ile aranan Kaya D. otomobilin düştüğü yerde suyun dibinde çamura saplanmış durumda bulundu. Olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemeleri sonrası sürücünün cansız bedeni ceset torbasına konularak cenaze otosu ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.