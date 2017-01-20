Amasya Taşova Yibo'da Hedef Galibiyet

Erkekler Hentbol Süper Lig takımlarından Amasya Taşova YİBO'nun Antrenörü Muhammet Bakır, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.



Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında kaderlerini belirleyecek 13 final maçının olduğunu belirtti.



Sezonun ilk yarısında sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini ve ilk yarıyı istedikleri yerde bitiremediklerini dile getiren Bakır, "Ligin ikinci yarısına yoğun bir tempoda tam kadro çalışarak hazırlanıyoruz. Ligin ikinci yarısına sahamızda oynayacağımız Antalyaspor maçı ile başlayacağız. Rakibimiz ligin etkili ekiplerinden biri ve ilk yarıyı aldığı 6 galibiyet, 1 beraberlik sonucu 13 puanla sekizinci sırada tamamladı. Ligin ikinci yarısında kolay maç olmayacak. Bundan sonraki tüm maçlarımıza galibiyet parolası ile çıkacağız. Antalyaspor maçı da bu maçlardan biri." dedi.



Antalyaspor maçına hafta boyunca iyi çalıştıklarını kayededen Bakır, zorlu maçta taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.