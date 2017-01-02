Amasya'da Yeni Kimlik Kartı Başvuruları Başladı

Amasya'da, nüfus cüzdanının yerini alacak çipli kimlik kartlarına başvurular başladı.



Yeni kimlik kartmarına başvuruların bugün itibarıyla başlamasının ardından İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne ilk başvuruyu, Amasya Valisi Salih Işık ve protokol üyeleri yaptı.



Vali Işık ve il protokolü, parmak, avuç içi ve el izlerini vererek, başvurularını tamamladı.



Işık, başvuru sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünden itibaren Amasya merkez ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinde yeni kimlik kartı müracaatlarının alınmaya başlandığını söyledi.



Devletin nüfusuna sahip olması gerektiğini ifade eden Işık, "Vatandaşların nerede ikamet ettiğinin ve nüfus hareketlerinin iyi takip edilmesi önemlidir. Bu da sağlam bir nüfus idaresiyle sağlanır. Yeni nüfus cüzdanları son derece güvenlikli ve hizmete uygundur. Amasya'da yeni kimlik kartını ilk ben aldım. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlara vesile olsun diyorum." diye konuştu.



İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin de yeni kimlik kartıyla ilgili yaptığı sunumla kimlik kartının özellikleri hakkında bilgi vererek, vatandaşların kimlik kartı için internetten randevu alarak ya da doğurudan nüfus müdürlüklerine gelerek başvuru yapabileceklerini söyledi.