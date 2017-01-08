Amasya'da Okullara Bir Gün Kar Tatili

Amasya'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde okullar yarın tatil edildi.



Amasya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, 9 Ocak 2017 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullar ile Halk Eğitim Merkezlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.



Öte yandan yağıştan dolayı il genelindeki kamu kurumlarında görev yapan engelli memurların da bir gün idari izinli olduğu öğrenildi. - AMASYA