Amasya'da Fuhuş Operasyonu: 11 Gözaltı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 18 yaşından küçük zihinsel engelli 2 kız çocuğuna ve kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, takipte oldukları, küçük yaşta çocuklara fuhuş yaptırdıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.



Operasyonda daire ve bağ evlerinin bulunduğu birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 11 zanlı gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.



Şüphelilerden, A.A.K, C.A, M.U, A.A, U.Ö, M.T, F.T, R.C, G.A, N.C.A. ve G.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan G.A'nın 18 yaşından küçük 2 kızına fuhuş yaptırdığı iddaa edildi.