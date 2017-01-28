Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Korumaya Alındı

Gaziantep'te, bir yakını tarafından soğuk suyla yıkanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yer alan yaşlı adama belediye sahip çıktı.



Alınan bilgiye göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, alzaymır hastası olduğu belirtilen yaşlı bir kişinin evin bahçesinde soğuk suyla yıkandığına dair görüntülerin yer aldığı sosyal medyadaki videoyu incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, yaşlı kişinin Mehmet Keleş (83) olduğu tespit edildi.



Merkez Şahinbey ilçesindeki Hoşgör Mahallesi'nde ailesiyle kaldığı tespit edilen yaşlı adam, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ziyaret edildi.



Ziyaretin ardından aileyle ve Keleş ile görüşen sosyologlar, alzaymır hastası yaşlı adamın huzurevine yerleştirilmesini kararlaştırdı.



Aileyle ilgili işlem başlatılırken, Keleş ise huzurevine yatırıldı.