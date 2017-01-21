Altınovalı Bayan Güreşçiler Türkiye Şampiyonu

Yalova Altınova Belediyespor Bayan Güreş Takımı, Büyük Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.



Altınova Belediyespor Bayan Güreş Takımı, Büyük Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası finallerinde, 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile Afyon'da yapılan şampiyonada takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.



"Tarih yazdılar"



Altınova Belediyespor Basın Sözcüsü Hasan Karabacak, güreş takımının aldığı başarının çok önemli olduğunu dile getirerek, "Afyon'da iki gündür devam eden büyük Bayanlar Güreş müsabakalarında 8 sıkletin yedisinde finale kalan sporcularımız dördü şampiyon, üçü 2. ve iki sporcumuz da 3. oldu. Takım halinde Türkiye Şampiyonu olan takımımızı kutluyorum. Bize destek veren başta Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral olmak üzere, belediye meclis üyelerimiz ve Altınova Belediyespor yöneticilerimize teşekkür ederiz" dedi.



Öte yandan, Altınova Tersane Spor Kulübü Başkanı Aziz Bozok ve İl Genel Meclis Üyesi Ali Çorbacı, Türkiye Şampiyonası'nı başından sonuna kadar takip ederek, takımı yalnız bırakmadılar. - YALOVA