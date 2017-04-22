Altınova Belediyesi 3. Hersek Yağlı Güreşleri

Yalova'nın Altınova ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Altınova Belediyesi Hersek Yağlı Güreşleri, 32'si başpehlivan 400 güreşçinin katılımıyla başladı.



Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Hersek bölgesindeki er meydanında düzenlenen müsabakalar, kıyasıya mücadelelere sahne oluyor.



Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 boyda toplam 400 güreşçinin er meydanına çıkacağını söyledi.



Organizasyonla öncelikle ata sporunun en iyi şekilde yaşatılıp, gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini dile getiren Oral, "Yoğun bir katılım var. Güreşin yapıldığı alan tarihi bir yer. Burada üzerinde güreş yapılan çayır Osmanlı'ya, ata sporuna uygun bir çayır. Amacımız hem burayı tarihi bölgeyi tanıtmak hem güreşi hem de Osmanlı'nın buradaki izlerini tanıtmak. Ama en önemlisi de ata sporuna sahip çıkmak." diye konuştu



Oral, güreşlere yoğun bir ilginin olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:



"Bu yılki Hersek Yağlı Güreşleri'ne 32'si başpehlivan olmak üzere toplam 400 pehlivan katıldı. 2009-2010 Kırkpınar Başpehlivanı, 2016 Kırkpınar finalisti Mehmet Yeşil Yeşil, 2014 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı, 2005 Kırkpınar Başpehlivanı ve 2016 Kırkpınar üçüncüsü Şaban Yılmaz, 2016 Altınova Hersek Başpehlivanı Faruk Akkoyun, 2005 yılı Kırkpınar üçüncüsü Mustafa Kemal Karaboğa, Süleyman Aykırı, Ali Rıza Kaya, Gökhan Arıcı ve Mehmet Kavakçı gibi ünlü isimler Hersek Güreşleri'nde kol bağlayacak. Bugün burada dostça, kardeşçe, centilmence sporcu ruhuna yakışır güreşler yapılacak."



Etkinliğe, Yalova Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve güreş ağası Hasan Zafer ile çok sayıda vatandaş katıldı.