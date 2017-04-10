Altınordu-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Notları
ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen hafta deplasmanda 2-1 galip geldikleri Denizlspor maçının ilk 11'inde 2 zorunlu değişiklik yaptı.
ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen hafta deplasmanda 2-1 galip geldikleri Denizlspor maçının ilk 11'inde 2 zorunlu değişiklik yaptı. Eroğlu, sarı kart cezalısı Uğur'un yokluğunda sağ bekte altyapıdan yetişen Kerim'e görev verirken, son antrenmanda ağrıları arttığı için kadrodan çıkarılan Hasan Kabze'nin yerine genç santrfor Fatih ilk 11'de oynadı.
Taraftarlar karşılaşmaya ilgi göstermedi. Dün oynanması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'de gerçekleştirdiği miting nedeniyle bugüne ertelenen müsabakada tribünler boş kaldı.
Ara transferde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan kiralık olarak Altınordu'ya gelen Okan Derici, eski takımına karşı ilk 11'de forma giydi. Okan, ilk yarıda attı 2 gol attı. Önceki yıllarda Altınordu forması giyen stoper Rıza da Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da 11'de sahaya çıktı. Altınordu Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, maçtan önce eski kaptanları Rıza'ya üzerinde fotoğraflarının ve teşekkür yazının yer aldığı bir çerçeve hediye etti.
Polis haftası nedeniyle iki takımın futbolcuları seremoni sonrası statta görev yapan polislere karanfil verirken, Altınordu Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, emniyet güçlerine çiçek takdim etti. - İzmir