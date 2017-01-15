Altınordu, Evine Puansız Dönüyor

TFF 1. Lig'in 17. haftasında deplasman Eskişehirspor'a 3-0 yenildikleri karşılaşma sonrasında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Eskişehir'e kazanmak için geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.



Stadyum ve seyirci atmosferinin maç oynamak için uygun olduğundan bahseden Eroğlu, "Kazanmaya geldiğimiz bir deplasmandı. Maça iyide başladık. Belki öne bile geçebilirdik. Karşımızda deneyimli bir oyuncu grubu var. Yakaladılar mı atıyorlardı. Bugün biz istediğimiz oyunu oynayabilseydik galibiyetle ayrılabilirdik. Rakibi tebrik ediyorum. Başarılar dilerim. Seyirciler büyük destek verdi tebrik ederim" dedi. - ESKİŞEHİR