Altınordu Deplasmanda Kayıp

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 kaybeden Altınordu, dış sahadaki kötü gidişini sürdürdü.



Altınordu şimdiye kadar gurbette oynadığı 9 karşılaşmada sadece 1 kez kazanırken, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Altınordu, İzmir dışında çıktığı müsabakalarda 21 puan kaybetti. Kırmızı lacivertliler son 3 dış saha randevusunda gol atma başarısı gösteremezken, kalesinde 6 gol gördü.



İlk yarıda skor üstünlüğü kurabilecekleri pozisyonlarda hatalı pas tercihleri ve kötü son vuruşlar nedeniyle gol atamadıklarını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakibimiz penaltıdan bulduğu golün ardından rahatladı. Biz yine devre arasına kadar gol aradık. İkinci yarıda yoğun seyirci desteğini arkasına alan Eskişehirspor deneyimli futbolcularıyla sonuca gitti. Dersimize iyi çalışmıştık fakat skor bulamadık. Sonuca baktığınızda yenildik ancak oynadığımız futbolun hakkı bu değildi" dedi. Eroğlu, santrfor ve forvet arkası için transfer görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. - İzmir