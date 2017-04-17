Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 151 bin 300 liraya geriledi.Altın piyasasında, 19 işlemde 51 milyon 514 bin 227,77 liralık ve 51 işlemde 46 milyon 934 bin 921,77 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.





Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 3 milyon 583 bin 338,48 liralık işlem hacmi görüldü.





Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Garanti· Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.





BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazandı.





Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:







TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 152.500,00 1.284,00 1.210,00 En Düşük 150.000,00 1.278,00 En Yüksek 152.200,00 1.291,00 Kapanış 151.300,00 1.287,00 Ağırlıklı Ortalama 150.955,73 1.286,27 İşlem Miktarı (Kg.) 341,25387 1.134,93895 İşlem Sayısı 19 51 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 51.514.227,77 46.934.921,77 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.476,19282 Toplam İşlem Adedi 70 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.952,40 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.959,30 Altın Endeksi Değişim (%) 0,23