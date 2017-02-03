Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 143 bin liraya geriledi.





Altın piyasasında, 9 işlemde 27 milyon 637 bin 303,88 liralık ve 22 işlemde 33 milyon 820 bin 873,86 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.





Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 873 bin 579,58 liralık ve 1 işlemde 190 bin 203,82 dolarlık işlem hacmi görüldü.





Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Gram Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli· Maden şeklinde sıralandı.





BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,72 değer kaybetti.





Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 146.600,00 1.220,80 1.130,00 En Düşük 143.000,00 1.211,00 En Yüksek 146.450,00 1.225,00 Kapanış 143.000,00 1.212,00 Ağırlıklı Ortalama 143.430,53 1.213,27 İşlem Miktarı (Kg.) 192,68774 867,03493 İşlem Sayısı 9 22 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 27.637.303,88 33.820.873,86 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.059,72267 Toplam İşlem Adedi 31 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.807,08 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.786,85 Altın Endeksi Değişim (%) -0,72