Altay'ın Play Off Kabusu

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son iki maçını kaybederek bitime iki hafta kala şampiyonluk umudu kalmayan Altay'da gözler play off'a çevrildi.



Altay geçmiş yıllarda play off'larda yaşadığı hüsranlar camiayı endişelendiriyor. Bugüne dek tümü TFF 1'inci Lig'de olmak üzere, 2000-01, 2005-06, 2006-07, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında 5 kez play off oynayan Altay her defasında Süper Lig'in kapısından dönüp düş kırıklığı ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, 2000-01'de Antalya'daki play off'ta çeyrek finalde Kombassan Konyaspor'u penaltılarla 4-3 yendi, yarı finalde ise Sakaryaspor'a 2-1 mağlup olarak elendi. 2005-06'da bu kez Ankara'da play off oynayan Altay, yarı finalde Orduspor'u 1-0'la saf dışı bırakırken, rövanş hedefiyle çıktığı finalde Sakaryaspor'a bu kez 4-1 yenilerek Süper lige çıkamadı.



2006-07'de Ankara'da düzenlenen play off'ta Malatyaspor'u yarı finalde 1-0'la geçen Altay, futbol tarihinin en dramatik maçlarından birinde Kasımpaşa'ya finalde yenilerek taraftarını hüzne boğdu. Kasımpaşa önünde 1-0 geriden gelip 2-1 üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, 90+4'üncü dakikada beraberlik golüne engel olamadı. Uzatmada yeniden 3-2 öne geçen Altay, 119'uncu dakikada skoru 3-3 yapan golün ardından penaltılara giden müsabakayı 7-6 kaybetti.



2008 09'da Ankara'daki play off'ta Kasımpaşa ile eşleşen Altay, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta rakibine penaltılarla 5-3 kaybetti. 2009-10'da İstanbul'daki play off'ta Karşıyaka ile 0-0 berabere kalıp, Adanaspor'u 2-1 yenen siyah beyazlılar, son maçta Konyaspor'la 2-2 berabere kalarak, Süper Lig biletini 7 puan toplayan Konya'ya kaptırdı. - İzmir