Altay 'Hadi Be'ye Konuştu...

Hayli keyifli anların yaşandığı canlı yayında Altay, Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi açıklamalarda bulundu.

Mesleğe Düğün Şarkıcılığıyla Başladım

29 yıldır müzik piyasasında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyleyen Altay"Bu yollardan gelip gidenler olacak ama ben hep burada olacağım. Benim işim müzik, hayatım müzik ve 29 yıldır bu piyasadayım. Düğün şarkıcılığıyla mesleğime başladım" dedi.

Babama Hiç Seni Seviyorum Diyemedim

Babasına hayatı boyunca 'Seni seviyorum' diyemediğini ve vefatından bir gün sonra babası için şarkı yazdığını söyleyen Altay"En sevdiğim şarkım babama yazdığım şarkıdır. Babama hiç bir zaman 'Seni seviyorum' diyemedim. Babam için yazdığım şarkı Ebru Gündeş'in okuduğu 'Sensizim' şarkısıydı. Şarkının gerçek adı 'Seni seviyorumdur" dedi.

Klipte Motosikleti Ben Kullanmadım

Yıllar önce bir klibindeki motosiklet sahnesinde herkesin motosikleti kullananın kendisi olduğunu bildiğini ancak gerçeğin öyle olmadığını söyleyen Altay "Yıllar önce motor kullanılan bir klibim vardı. Havadan çekilen görüntülerde helikopter kullandık. Herkes motosikleti ben kullandım diye biliyordu ama o ben değildim" dedi.

Saçlarımı Sıfıra Vurdum

Saçlarının uzun olduğu konservatuar yıllarında hocasının 'Serseri gibi eğitim alıyorsun' demesi üzerine saçlarını sıfıra vurdurduğunu söyleyen Altay 'Konservatuardayken katı kuralları olan bir okuldaydım. Bölüm başkanı 'Serseri gibi eğitime geliyorsun' dediği için bende saçlarımı sıfıra vurdum. Ertesi günde sahneye bandana ile çıktım. O günden sonra hep bandana takıyorum. Sonrasında da zaten saçlarım döküldü" dedi.

Şampuan Reklamında Oynamak İsterim

Estetisyenler kendisine reklamlarını yapmak için saç ekmek istediklerini söyleyen Altay "Estetisyen arkadaşlarım reklamlarını yapmak için saç ekelim diyorlar ama kabul etmiyorum. Alışkın değilim zaten şuan saçlara. Ayrıca projelendirdiğim reklam filmleri var. Jilet, jöle, şampuan reklamlarında oynamak için" dedi.

Para İçin Dizide Oynamam

Müzik piyasasına ilk girdiği zaman dizi teklifleri aldığını ancak kabul etmediğini söyleyen Altay"İlk piyasaya çıkanlara dizi teklifleri gelirdi. Bana da geldi. Yoğun çalıştığımdan kabul etmemiştim şimdi de olsa yine oynamam. Hem çok zor hem zaman ayırmak lazım ben müzikle ilgilenmek istiyorum. Para kazanacağım diye dizi de oynayamam" dedi.

Ezberimde 3 Bin Şarkı Var

Yıllardır sahnede olduğu için repertuarında 3 bine yakın şarkı olduğunu söyleyen Altay"Sahnede çok fazla şarkı söylüyorum. Kendime ait 250'den fazla şarkım var. Ezberimde de 3 bine yakın şarkı var. Her yıl çıkan tüm albümleri alıp repertuara ekliyorum" diye konuştu.

Çocukluğumda Su Sattım

Çocukluk zamanlarında çalışmaya başladığını maçlardan sonra su sattığını söyleyen Altay"Çocukluğumda maç yaptıktan sonra buzdolabına koyduğum suları satardım. Ayrıca simitte sattım ve bundan da gurur duyuyorum" diye konuştu.

