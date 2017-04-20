Altay, Futbolcu Ömer Yılmaz'ı Yumruklayan Altınordu Başkanı Özkan'dan Davacı

ALTINORDU ile Altay U19 takımları arasında önceki gün Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde Gelişim Ligi maçından sonra Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, Altaylı futbolculardan Ömer Yılmaz'a saldırıp yumruk attığı iddiasıyla başlayan gerilim sürüyor.



Altay yönetimi, bugün yaptığı açıklamada konunun yargıya taşınacağını, öfkesini kontrol edemeyen, hata yapanların bunun bedelini yargı önünde ödeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Genç sporcumuz namına gerekli hukuki işlemlerin tarafımızca başlatıldığını, Büyük Altay ve her ferdinin sahip olduğu hakların mağduriyetler karşısında korunacağını bir kez daha beyan ederiz" ifadesini kullandı. Altay adına yapılan açıklamada Seyit Mehmet Özkan'ın vahim bir olayı, "Basit bir iddia, hatta iftira" düzeyine indirgeme çabasında olduğu öne sürülürken şöyle denildi:



"Seyit Mehmet Özkan'ın açıklamasını, yalanlama çerçevesinde şekillendirip tabiri caiz ise üste çıkmak için sergilediği çabayı hayret ve üzüntü ile karşılamaktayız. Öncelikle bir asrı aşan geçmişi, geleneği ve kültürü ile Altay Spor Kulübü'nün hiçbir platformda haklılığını, söylenti ve duyumlar üzerinden aramayacağını hatırlatırız. Profesyonel bir yapıyla yönetilen Altay Spor Kulübü, departmanlar arası yapılan iç haberleşme ve raporlamalar sonucu bu elim olayı kamuoyuna duyuran açıklamayı yayınlamıştır. Öte yandan yaşanan hadise kesinlik arz etmeyen bir hüviyetten çıkmış olup, Özkan'ın imza attığı akıl almaz terbiyesizlik, saldırıya uğrayan genç sporcumuz Ömer Yılmaz'ın aldığı darp raporu ile sabit hale gelmiştir. Özkan'ın, yaşanan yakışıksız saldırısını spor kamuoyuna duyurmamızın ardından yayımlattığı açıklamada Kulüp Başkanımız Sayın Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine tavsiye verir nitelikte sarf ettiği sözler içinde yer alan ifadelerde; Altay Spor Kulübü'nün yaptığı ilk açıklama ile 'İzmirli iki kardeş kulübün 100 yıla varan dostluklarını zedelediğini' söylemesi ise samimiyetten uzak ve ironiktir." - İzmir