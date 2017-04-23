Almanya ile Avusturya Arasındaki Sınır Kontrolleri

Almanya'da Bavyera eyaletinin İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Almanya ile Avusturya arasındaki sınırlarda en az yıl sonuna kadar kontrollerin devam edeceğini söyledi.



Herrmann, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Bavyera sınırlarına ocak ayından bugüne kadar 4 bin 500 sığınmacının ulaştığını belirtti.



Sığınmacıların Almanya'ya gelmeye devam edeceğini vurgulayan Herrmann, "Sınır kontrolleri en az yıl sonuna kadar devam edecek. Bunu sonlandırırsak tüm dünyaya "Almanya yine açık" sinyali verilir. Bunu ülkemizdeki insanlar istemiyor." ifadesini kullandı.





Herrmann, Almanya'nın Eylül 2015'te başlattığı ve daha sonra birçok kez uzattığı sınır kontrollerinin Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının etkili korunmasına kadar sürdürülmesi gerektiğini savundu.



AB'nin Türkiye ile yaptığı üyelik müzakerelerine de değinen Herrmann, kendisinin her zaman Türkiye'nin AB'ye alınmasına karşı olduğunu ifade etti.





Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Herrmann, "AB'nin Türkiye ile yaptığı müzakerelerin bitirilmesinin zamanı geldi. Ara vermek veya askıya almak değil, sonlandırmak" diye konuştu.





Almanya'daki çifte vatandaşlık uygulamasına ilişkin de Herrmann, "Çifte pasaport uygulaması başarısız oldu." dedi.



Herrmann, iki ülke vatandaşı olan gençlerin 18 yaşında bir vatandaşlık için karar vermelerini öngören uygulamanın kaldırılmasını da hata olarak niteleyerek Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin bu düzenlemeyi eylül ayında yapılacak genel seçimler için hazırlayacağı seçim programına yeniden almasını talep etti.