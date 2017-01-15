Almanya Polisinden Teröre Karşı Yürüyen Türklere Küstah Müdahale

Almanya'nın Dortmund kentinde 'Teröre Karşı Birlik' yürüyüşü düzenlendi.

Merkezi Duisburg'da bulunan Turan Derneği'nin düzenlediği ve farklı kesimlerden çeşitli Türk derneklerinin destek verdiği yürüyüşe binden fazla kişi katıldı.

Şehrin merkez tren istasyonu önünden ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçen göstericiler sloganlarla terörün her türlüsüne etti.

"TERÖRÜN VATANI YOKTUR"

Ellerinde "Teröre karşı birlik", "Terörün vatanı yoktur", "Kahrolsun terörizm" yazan dövizler taşıyan göstericiler, sloganlarla terör örgütlerine kucak açıp finansal destek sağlayan Avrupa ülkelerini eleştirdiler.

PKK'YA HOŞGÖRÜ, 'BARIŞ'A KÜSTAHLIK

Derneğin basın sözcüsü Mustafa Esmer yaptığı açıklamada, "Bu ülkede yaşayan gençlerimiz demokratik haklarını yeterince kullanamıyorlar. Bir avuç terör örgütü sempatizanı gösteri yapıyor ve Almanlar buna seyirci kalıyor. Artık bu duruma sessiz kalmayacağız. Bu yürüyüşü 'biz de burada varız' demek çin düzenledik. Bundan sonra da gösterilerimiz devam edecek. Kimden gelirse gelsin terörün her türlüsünü lanetliyoruz." dedi.

HER TÜRLÜ ZORLUĞU ÇIKARDILAR

Esmer, yürüyüş öncesi her türlü izni almalarına rağmen, polisin yürüyüş öncesi megafonlarını aldığını ve kendilerine bazı konularda zorluk çıkardığını ifade ederek, polisin bu tutumunu eleştirdi.

Soğuk havaya rağmen yaklaşık iki saat süren yürüyüş için polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.