Almanya'da Suç Oranı Yüzde 16 Arttı

Baden Württemberg eyaletinin CDU (Hıristiyan Demokrat Birliği) partili Adalet Bakanı Guido Wolf, eyalette suç oranın yükselmesiyle ceza evlerin doluluğuna dikkat çekti. Bakan Wolf suç oranın geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 16 artış izlendiğini ifade etti.



Almanya Adalet Bakanlığı'nın en son verilerine göre Almanya'da 63 bin mahkum ceza evlerinde yatıyor. Almanya'da en çok mahkum 15 bin kişiyle Kuzey Ren Vestfalya'da bulunuyor. İkinci sırada 11 bin kişiyle Bavyera ve üçüncü sırada 7 bin mahkumla Baden Württemberg eyaleti geliyor. Çoğu cezaevinde artan mahkum sayısı nedeniyle, tek kişilik hücreleri iki mahkum paylaşıyor.



Cezaevlerinde yaklaşık 3 bin 500 Türkiye kökenli de bulunuyor. Artan mahkum sayısı ve suç oranında, göçteki artışın etkili olduğu savunuluyor.



Cezaevlerindeki mahkum sayısı sıralamasında Aşağı Saksonya, Hessen, Berlin, Saksonya, Rheinland-Pfalz ve Hamburg sıralamayı takip etti.



(Fotoğraflı) - Stuttgart