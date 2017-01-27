Almanya'da Görevinden Ayrılan Dışişleri Bakanı Steinmeier Açıklaması

Almanya'da Dışişleri Bakanlığı görevini Sigmar Gabriel'e devreden Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'de siyasi bir çözümün ancak bu ülkede çarpışan tarafların katılımıyla sağlanabileceğini bildiklerini söyledi.



Steinmeier, Alman "Süddeutsche Zeitung" gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarının Esed rejimini güçlendirdiğini ancak bunun çözüm için yeterli olmadığını belirterek, "Rusya bile Suriye'de askeri bir çözümün olabileceğine inanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Rusya'nın da Türkiye'nin de bunun bilincinde olduğunu ve bu nedenle BM çatısı altında yeniden görüşmelere başlanmasını isteyeceklerine inandığını ifade eden Steinmeier, "Rusya ve Türkiye, siyasi çözümü birçok farklı omuza yüklemekte çıkar göreceklerdir." görüşünü belirtti.





Steinmeier, dünyada otoriter rejimlere yönelik eğilimlerin arttığına işaret ederek, demokrasilerin bu durumun yanlış olduğunu göstermeleri gerektiğini, bunun en iyi örneklerinden birini de Almanya'nın oluşturduğunu savundu.





ABD Başkanı Donald Trump'ı da bu bağlamda eleştiren Steinmeier, Suriye'deki savaşın batılı ülkelere kaçırılan fırsatları ve müttefiklerin başarısızlığını da gözler önüne serdiğini ifade etti.



Başarısızlığın savaş öncesinden başladığını belirten Steinmeier, "Gerçekten de Esed'in sempatizanı değildim, ancak genç başkan Esed'e batı ile iş birliği yollarını göstermeye çalıştım." değerlendirmesini yaptı.



Washington ve Paris yönetimlerinin kendi tutumunu eleştirdiklerini ve Suriye'yi sözde "kötü ekseninin" bir parçası haline getirmeye çalıştıklarını aktaran Steinmeier, "Gerçekçi bir politika izlenseydi, ilk iki Suriye Konferansı başarıya ulaşabilirdi." açıklamasında bulundu.



Steinmeier, bunca yıllık siyasi yaşantısına rağmen ABD'de olduğu gibi bir seçim mücadelesine günümüze kadar tanık olmadığını da belirterek, bundan sonra Trump'ın değişmesini ümit ettiğini vurguladı.



İşkenceyi kınama gibi temel konularda bile görüş ayrılıkları yaşadıklarına dikkati çeken Steinmeier, "Bugüne kadar Amerikan iç siyasetinde böyle bir kutuplaşma yaşamamıştık ve seçim mücadelesi yürüten Trump bile bu konuda kendisinin de payı olduğunu inkar edemeyecektir." görüşüne yer verdi.



Tüm güncel endişelere rağmen yeni Amerikan yönetiminin ve Trump'ın, Atlantik ötesi ilişkilerin öneminin bilincinde olmasını ümit ettiğini ifade eden Steinmeier, şunları belirtti:



"Ona AB'nin, 2. Dünya Savaşı'nın kalıntıları üzerinde yükselmesinin ve oluşmasının önemini anlatabileceğimi sanacak kadar safça bir umuda kapılmıyorum. Ancak Avrupa'nın zayıflamasının ABD'nin çıkarına olmayacağı da ortadadır."



Steinmeier, Trump'ın serbest dünya ticaretinden ne kadar az haberi olduğuna da şaşırdığına işaret ederek, "Bir Fransız ve Çin başkanının açık bir dünyanın ve serbest ticaretin avantajlarını Amerikalı meslektaşlarına izah etmek durumunda kalacaklarına birkaç gün öncesine kadar hiçbir şekilde inanmazdım." sözlerine yer verdi.



Steinmeier, ülkesinin de herşeyi doğru yapmadığını ancak büyük ekonomik sınavlar karşısında her zaman kendilerini yenileme gücünü bulduklarını kaydederek, "Gittikçe daha fazla rejim kendisini dışlamaya meyil gösterse, bunun söz konusu ülkelere sürekli olarak yardımı olmaz." ifadesini kullandı.