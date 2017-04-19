Alman Rheinmetall'e 'Türkiye' Engeli
Türkiye'de siparişlerini karşılamak için tank fabrikası kurmak isteyen ve adı Altay tankıyla da anılan Alman Rheinmetall'e ülkenin ekonomi bakanlığından 'teknoloji transferi' uyarısı geldi.
Türkiye'de siparişlerini karşılamak için tank fabrikası kurmak isteyen ve adı Altay tankıyla da anılan Alman Rheinmetall'e ülkenin ekonomi bakanlığından 'teknoloji transferi' uyarısı geldi. Ayrıca, Rheinmetall bazı ihracat sözleşmelerinin hükümet tarafından onaylanmadığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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