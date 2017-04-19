Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Alman Rheinmetall'e 'Türkiye' Engeli
Ara
BİST 91.240 %-0,15
DOLAR 3,6625 %0,05
EURO 3,9244 %-0,12
PARİTE 1,0723 %-0,07
ALTIN 151,03 %-0,50
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Alman Rheinmetall'e 'Türkiye' Engeli

Türkiye'de siparişlerini karşılamak için tank fabrikası kurmak isteyen ve adı Altay tankıyla da anılan Alman Rheinmetall'e ülkenin ekonomi bakanlığından 'teknoloji transferi' uyarısı geldi.

Alman Rheinmetall'e 'Türkiye' Engeli

Türkiye'de siparişlerini karşılamak için tank fabrikası kurmak isteyen ve adı Altay tankıyla da anılan Alman Rheinmetall'e ülkenin ekonomi bakanlığından 'teknoloji transferi' uyarısı geldi. Ayrıca, Rheinmetall bazı ihracat sözleşmelerinin hükümet tarafından onaylanmadığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, İhracat, Hükümet, Ekonomi, Türkiye, Alman, Altay, Söz, Fabrika, Bakan