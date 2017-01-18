Alman Fuarında Rüzgar Sörfüyle Tanıtım

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk Dikili, Ayvalık ve Çeşme'deki sörf turizmi potansiyelinin Almanya'daki Boat Düsseldorf Fuarı'nda tanıtılacağını belirtti.



Öztürk, yaptığı açıklamada, 2016 yılında zor bir sezonu geride bırakan Türk deniz turizmi sektörünün ülke tanıtımı için ara vermeden çalıştığını kaydetti.



Oda olarak sektörün önde gelen firmalarıyla 21-29 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenecek Boat Düsseldorf'a katılacaklarını aktaran Öztürk, fuarda rüzgar sörfü potansiyeline dikkat çekeceklerini ifade etti.



Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:



"Dünyanın en önemli denizcilik fuarı Boat Düsseldorf'ta Dikili, Ayvalık ve Çeşme, 'Come Surf Turkey' isimli stantla tanıtılacak. Dalış turizminde birer marka olan Karaburun ve Ayvalık'ı da tanıtmaya devam edeceğiz. Su sporlarında gözde ülkeyiz. Bölgemizdeki yat limanları kapasitelerinin çok üzerinde doluluk oranlarına sahip. Turizmde ve denizcilikteki zenginliğimizi daha fazla ziyaretçiye ve gelire dönüştürmek için her fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz.



Turizmde mevcut tabloya teslim olmayacağız. Ülkemiz için 2017'de daha çok çalışıp daha fazla üreteceğiz. Ülkemiz ekonomisi için turizmin önemini yaşadığımız sıkıntı vesilesiyle bir kez daha gördük. Turizmdeki kaybı azaltmak ve en çok katma değer üreten deniz turizminde ülkemizi tanıtmak için çalışmalara ara vermeyeceğiz."