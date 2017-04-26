Alman Firmaların İhracat Beklentisi Azaldı

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, bu ay 14,2 puana geriledi.



Merkezi Almanya'nın Münih kentinde bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için nisan ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.



Ifo Başkanı Clemens Fuest yaptığı açıklamada, Almanya'da mart ayında 14,7 puan olan İhracat Beklenti Endeksinin nisanda 14,2 puana indiğini söyledi.



Alman ihracatçıların iyimserliğinin bu ay hafifçe azaldığı ancak yüksek seviyede kalmaya devam ettiğine dikkati çeken Fuest, Alman ihracatının artmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.



Fuest sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hem kağıt hem de kimya endüstrisindeki şirketler, ihracatlarının önemli bir büyüme kaydetmesi beklentisinde. İlaç ve elektrikli ürün sektöründeki firmalar şu anda çok memnun olmalılar. Makine üreticileri beklentiler iyi seviyede kalmasına rağmen biraz daha temkinli. Buna karşılık otomobil üreticileri ihracatta daha fazla büyüme bekliyor."