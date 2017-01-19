Alman Avukat Derneği Üyeleri TBMM'de

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, Türkiye'de darbe teşebbüsünde bulunan bazı darbecilerin demokrat ülkelere kaçtığını belirterek, "Demokrat ülkeler suçlunun iadesini değil de suçluyu, darbe girişiminde bulunanları yargılayabiliyor mu? Yargıladıkları vakit dünyada demokrasi böyle tehditlerle karşı karşıya kalmaz." dedi.



İyimaya, Alman Avukat Derneği Başkanı Ulrich Schellenberg ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Kabulde konuşan İyimaya, hukuk fakültesini birincilikle bitirdiğini, birincilik diplomasını Alman Hukuk Profesörü Ernst Eduard Hirsch'ten aldığını anımsatarak, Alman bakış açısına hakim olduğunu bildirdi.



Ahmet İyimaya konjonktürel bakışların kişiyi doğruya götüremeyeceğini, günlük semptomların hararetinden ve önyargılardan kurtularak olaylara, olgulara bakmak gerektiğini vurguladı. İyimaya, Türkiye ile Almanya'nın büyük devlet, "devlet aklı" bakımından da kıdemli ve gelişmiş olduğunu söyledi.



15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimini Türkiye'nin "devlet aklı" ile bertaraf ettiğine dikkati çeken İyimaya, "Bizim 15 Temmuz 2016'da yaşadığımız acı hatıra elbetteki tüm sonuçlarıyla bizim gerçeğimiz. Bizim devlet aklımız, devlet aklının millette geliştirdiği beka kaygısı belki çoğu dünya devletlerinin tamamının 'Türkiye bu gece bitti' yargısında olmasına karşın 2 saatte bu tehlikeyi defetti. Küçümsemiyorum ama uygarlık dünyasındaki büyük yürüyüşümüzde cümlenin bir parantezi bile değil." ifadesini kullandı.



İyimaya, darbe teşebbüsünün yaşandığı ilk saatlerde Avrupa ve Amerika'dan bir refleks gösterilmemesini eleştirerek, "İlk saatlerde değil ama gece 01.00'de, 02.00'de ABD, Fransa, İngiltere, Almanya'dan bir demokrasi reaksiyonunun dillendirilmesini bekledim. Küresel demokraside bizim o geceki demokrasi ve beka savunmamız kadar küresel demokrat ülkelerin sessizliği de demokrasi tarihine not edilmiştir." dedi.



TBMM Adalet Komisyonu başkanı olduğunu belirten İyimaya, komisyona gelen işlerde normun küresel standartlarda olmasına özen gösterdiğini vurguladı.



Türk hukuk sistemi, hakimlerin seçilmesi ve göreve başlaması hakkında bilgi veren İyimaya, hakimlerin sadece hukuk kurallarını tek otorite kaynağı olarak baz almalarını istedi.



15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ mensubu polis, savcı ve hakimlerin hurafelerle iddianameler hazırladığını birçok general, akademisyen ve aydının mahkum edildiğine değinen İyimaya, "Fakat bir de gördük ki hakim veya savcı cübbesi giymiş bu kişiler şu anda Pensilvanya'da oturan gücün 50 yıllık sızmayla devlete koyduğu militanlarmış. Şu anda generallerin intiharına, aydınların intiharına, kanser olmasına yol açan 3-4 savcıda Almanya'nın hoşgörüsü içerisinde özgürlüğünü tüketiyor." diye konuştu.



İyimaya, Türkiye'nin dünyada örneğine rastlanmayan virütik bir yapıyla karşı karşıya olduğunu ve mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, mücadelenin hukuka saygılı şekilde yürütüleceğini bildirdi.



İyimaya, Türkiye'de darbe teşebbüsünde bulunan bazı darbecilerin demokrat ülkelere kaçtığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Demokrat ülkeler suçlunun iadesini değil de suçluyu, darbe girişiminde bulunanları yargılayabiliyor mu? Yargıladıkları vakit dünyada demokrasi böyle tehditlerle karşı karşıya kalmaz. Aksi takdirde dünya bir demokrasi uygarlığında değil, iki yüzlü kukla vatanında yaşıyor demektir."



Alman Avukat Derneği Başkanı Schellenberg de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin zor günler geçirdiğinin farkında olduklarını belirterek, darbe girişiminin ardından yaşanan terör olaylarını yakından takip ettiklerini söyledi. Schellenberg, "Yaşananları kaygıyla izliyoruz. Tehlikelere ve saldırılara karşı hareket edebilmek için olağanüstü hal uygulamasının tesis edildiğini görüyoruz, bunu da izliyoruz. Kriz dönemlerinde hukukun çok üstün olduğunu ve güvenilmesi gereken bir müessese olduğunun açıkça ortaya konulması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



Schellenberg, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in darbe girişiminin ertesi günü bir açıklama yaparak, demokrasiye sahip çıktığını vurgulayarak, "Demokrasilerde şiddet hiçbir şekilde çözüm olamaz. Bir şehrin üzerinden bomba yüklü uçakların dolaşarak, parlamentosunu bombalaması kabul edilemez. Yargının bağımsız olabilmesi için hakimler önem taşımaktadır, işlerini icra edebilme imkanına sahip olması gerekir." diye konuştu.