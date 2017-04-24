Alişan, Gizemli Sevgilisiyle İlk Fotoğrafını Paylaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a verdiği '6 ay içinde evlenme' sözünün süresi dolan Alişan geçen günlerde verdiği bir röportajda "Görüştüğüm biri var ama şu anda ismini söyleyemem. İlişkimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde giderse, en kısa zamanda mutluluğumu paylaşacağım inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

"YARI YARIYA SÖZÜMÜ TUTMUŞ OLDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği "nisan ayına kadar birini bulupevleneceğim" sözünün ilk evresini tamamladığını belirten Alişan, sözlerine şöyle devam etmişti: "Belki tanırsınız; herkes tanımıyordur ama tanıyanlar vardır. Biz birbirimizi yeni yeni tanıyoruz ve her şey çok güzel gidiyor. Bu evreyi geçersek, en çok istediğim şey evlenmek... Mutlu sona ulaşacağım inşallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğim sözün tarihi nisan ayında doluyordu. Evlenmesem de, verdiğim sözü tuttum ve birini buldum. Yarı yarıya sözümü tutmuş oldum. Cumhurbaşkanımız'ın düğünüme gelmesini çok isterim. En büyük hayalim bu. Kendisi bana söz vermişti; inşallah uygun olursa düğünüme gelecek. Bir de İbrahim Tatlıses'in düğünümde şarkı söylemesini hayal ediyorum çünkü kendisi benim idolüm."

''BİRLİKTE İLK DERBİ''

Alişan, bu açıklamadan sonra Instagram'ın hikaye bölümünden sevgilisi ile birlikte ilk paylaşımını yaptı. Dün akşam Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyen ikiliden Alişan'ın, "Birlikte ilk derbi" notunu yazdığı karede, sarı saçlı sevgilisinin suratını bilerek gizlemesi dikkati çekti.

İşte Alişan'ın o paylaşımı;

