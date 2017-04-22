Alibey Mahallesi'nde muhtarlık 1923'ten bu yana aynı ailede



İSTANBUL - Silivri'nin Alibey Mahallesi muhtarlığı 94 yıldır aynı aile tarafından yönetiliyor. Mahallenin 1923 yılında kurulması ile Dede Musa (Çavuş) Tüfekçi ile başlayan muhtarlığı ailenin gelini Solmaz Tüfekçi devam ettiriyor.

Silivri'nin en eski mahallesi olan Alibey Mahalle Muhtarlığı 94 yıldır aynı aile tarafından yönetiliyor. 1895 yılında Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'dan gelen muhacirlerin gelmesiyle oluşturulan mahallenin ilk muhtarlık seçimi 1923 yılında yapıldı. Seçim sonunda muhtarlığa daha sonra Tüfekçi soy ismini alan Musa Çavuş seçildi. Musa Çavuş ile başlayan mahalle muhtarlığı geleneği 94 yıldır devam ediyor. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde muhtarlığa Tüfekçi ailesinin gelini Solmaz Tüfekçi seçildi.

Zorunlu olmadıkça mahalle muhtarlık ofisinde oturmadığını belirten Alibey Mahallesi Muhtarı Solmaz Tüfekçi, "Dedemizden başlayarak bugüne kadar gelen hizmet geleneğimiz aynı samimiyet ve ruhla bugün ben devam ettiriyorum.1923'den 1955 yılına kadar dedemiz Musa Çavuş, 1980'den 1999 yılına kadar kayınpederim Hasan Tüfekçi,1999'dan 2014 yılına kadar eşim Harun Tüfekçi ve 2014 yılından bu yana da ben devam ettiriyorum bu görevi. Klasik muhtarlık çerçevesinden çıkarak mahallemde neler var, neler oluyor, kim hasta, kim muhtaç onları araştırıyorum. Mahalle halkımızı ve Esnaflarımızı ziyaret ediyorum. Varsa sorunları onları dinliyorum. Talep ve şikayetlerini ilgili kurumlara ulaşmasını sağlıyorum. Silivri'nin en eski ve en kalabalık mahallesinin muhtarıyım. Gençlerimizi sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendiriyoruz. Zaman zaman çocuklarımızı ve gençlerimizle huzurevi ziyaretleri yapıyoruz" dedi.

"Kadın eli bereketlidir"

Kadın dayanışmasına da vurgu yapan Muhtar Tüfekçi, "Kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Kadınlarımızın birçok iş sektöründe girişimlerde bulunmasını istiyorum. Çünkü kadın eli bereketlidir" dedi.

"En büyük destekçim eşim"

En büyük desteği eşinden gördüğünü de belirten Muhtar Solmaz Tüfekçi, "Eski muhtarımız eşim Harun Tüfekçi ile 21 yıllık evliyiz. Eşimin meclis üyesi olmasından sonra muhtarlık görevimi sürdürürken en büyük desteği kendisinden görüyorum.15 yıllık muhtarlık tecrübesini benimle paylaşıyor" dedi.

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