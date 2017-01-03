Ali Özkan'dan Mustafakemalpaşa'ya Güç Birliği Ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'a gerçekleştirilen ziyarette, her iki ilçenin topyekûn kalkınması adına geçmişten bu yana sergilenen güçlü işbirliğinin kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verildi.

Önceki gün oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette, Bursa'nın batısında ve genişleme hinterlandında yer alan her iki ilçenin, İstanbul-İzmir otobanının da getireceği önemli potansiyelden azami ölçüde yararlanabilmesi için ortak hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.

Ortak Hareket Etmeye Devam Edilecek

Yapılan görüşmede, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'nın komşu ve yakın ilçeler olmasının ötesinde; sosyal, kültürel birikim ve akrabalıkların da her iki ilçeyi adeta etle tırnak gibi birbirlerine bağladığının altı çizilirken, belediyeler ve her iki ilçedeki özel ve resmi kurumların da ortaklaşa çalışmaya devam edileceği vurgulandı.

Ali Özkan: "Ziyaretlerimiz Diğer İlçelere de Devam Edecek."

Öte yandan, belediye başkanları düzeyinde alınan işbirliğinin geliştirilmesine yönelik kararlar her iki ilçede de vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan; tüm Güney Marmara bölgesinin kalkınıp gelişmesi adına diğer ilçeleri de ziyaret ederek yeni güçlü iş birlikleri sağlanacağı müjdesini verdi.