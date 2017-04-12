Alex'ten Aykut Kocaman'a Sert Sözler!

"Bir kez daha Fenerbahçe'ye dönecekmiş, üzgünüm"



Alex de Souza, Arjantinli efsane sol bek Juan Pablo Sorin ve Marcio Amoroso ile beraber sunduğu Resenha ESPN isimli programın bu haftaki bölümünde Christian ve Lucas Pratto'yu konuk etti. Christian'ı karşısında görünce Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la anılarını da paylaştı.



Aykut bir gün kahvaltıda bana, "bundan sonra takımla idmanlara çıkmayacaksın" dedi. Ben de ona "ben kime ne yaptım ki, yedek takıma gidiyorum" diye sordum. O da bana "git bunu takım menajeriyle konuş" dedi. Menajer ise bana, "git Aykut'la konuş bu onun kararı" dedi. Daha fazla ne söyleyebilirim ki... sözüne asla güvenemeyeceğiniz, her an yalan söyleyebilecek bir teknik direktörle çalışıyorduk.



Bir gün idmandayız, Christian'la serbest atış çalışması yapıyoruz... Aykut bizi izliyor. Ama çevirmenimizle bile konuşmuyor. Daha sonra tercümanımız geldi. Avrupa Kupası'nda Spartak Moskova maçı öncesiydi. Size "bir kötü bir de berbat haberim var" dedi. Önce bana, "bu maçta oynamıyorsun" dedi. Sonra da "Christian senin yerine oynayacak" sözlerini kullandı. Futbola Christian'ın 10 numara oynayabileceğini düşünecek kadar uzak bir teknik adamdı.







"Bir kez daha Fenerbahçe'ye dönecekmiş, üzgünüm"



Bunun üzerine Christian herşeyi göze alarak Aykut'la kavga etmeye hazırlandı. Çünkü biliyordu ki Aykut'un asıl amacı beni maça bile götürmemekti. Takımda herkes biliyordu ki, ben Christian'dan daha fazla gole yakındım. Bir kez daha Fenerbahçe'ye dönecekmiş, üzgünüm.



Sonra beklenen oldu. Maç konuşmasında Aykut, "serbest vuruşlar ve kornerleri Christian atacak" dedi. Ben de, "ya ben?" diye sordum. Bana, "bugün 10 numara Christian" dedi. Ben de Christian'a gülerek "bol şans" diledim. Christian o maçta top bile göremedi.



Christian ise, "Benfica maçında kaçırdığım penaltı sonrasında o kadar çok ağladım ki, bir süre gözlerim şiş gezmek zorunda kaldım" itirafında bulundu.



Kaynak: Fotospor