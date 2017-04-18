Alevler Foça'da 80 Hektarı Küle Çevirdi

İZMİR'in turistik İlçesi Foça'da çıkan ve 7 saatte güçlükle söndürülebilen yangında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bugün yaptığı ölçüm ve incelemeler sonucu yaklaşık 80 hektarlık alanın küle döndüğü belirlendi.



Dün saat 13.00 sıralalarında, Yeni Foça Buruncu Mevkii'nde makilik ve bozuk ormanlık alanda yangın başladı. Aynı anda birkaç yerde yükseldiği belirtilen alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangına söndürme çalışmalarına 30 arazöz ve 6 dozer katılırken, çevre il ve ilçelerden de destek istendi. Havadan da iki söndürme uçağı ile müdahale edilen yangın saat 20.00 sıralarında güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangının bilançosu ağır oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bugün yaptığı ölçüm ve incelemeler sonucu yaklaşık 80 hektarlık alanın küle döndüğü belirlendi.



Foça Kaymakamı Ali Çetin, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Kesin bir bilgimiz olmamakla birlikte bir noktadan çıktığını düşünüyoruz. Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz araştırma ve soruşturma yapıyor" dedi.



Yangın çıkış bölgesi olarak tahmin edilen yerin arıcılar tarafından kullanıldığı, diğer ihtimalleri gözardı etmeden burada arıları kovanlardan uzak tutmak için kullanılan körük sistemini söndürmeden bırakılması sonucu yangının çıkmış olabileceğinin üzerinde de durulduğu belirtildi.



- İzmir