Albayrak'tan Taziye Mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'la girilen çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.



Albayrak, mesajında derin bir üzüntü ve acı içinde olduğunu belirtti.



Albayrak, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Suriye'nin El Bab şehrinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda uğradıkları hain saldırı sonucu 5 askerimizin şehit, 9 askerimizin de yaralı olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."