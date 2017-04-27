Alaplı-Yığılca Karayolu İhalesi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı ile Yığılca ilçeleri arasındaki karayolunun ihalesinin yapılacağını bildirdi.



Çaturoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Alaplı-Yığılca karayolunun ihalesinin 10 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.



İhale sürecinin tamamlandığını ve sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacağını ifade eden Çaturoğlu, şunları kaydetti:



"Karayolları Genel Müdürlüğü ve Karayolları Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğümüzde takibimizde olan ve ihalesinin bir an önce yapılması için girişimlerde bulunduğumuz Alaplı-Yığılca yolunun ihalesi 10 Mayıs'ta yapılacaktır. İhale süreci tamamlanıp sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacak ve 825 takvim günü içerisinde yol yapımı tamamlanmış olacaktır. İlimize hayırlı olmasını diliyorum."