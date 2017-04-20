Alaplı'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Alaplı ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı ve Okçular köyünde uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, inceleme başlatıldı.



Ekipler, yaptıkları incelemede H.E ve K.K'nin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığını belirledi.



Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 38 mermi ve 22 kök dişi hint keneviri ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi.