Alaplı'da "Köy Tavuğu" Projesi

Alaplı Ziraat Odasınca gerçekleştirilen "Köy Tavuğu" projesi kapsamında 120 üreticiye, 2 bin köy ve yumurta tavuğu dağıtımı yapıldı.



Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelerden gelen talep doğrultusunda yılda bir kaç kez yumurta tavuğu dağıttıklarını söyledi.



Köy Tavuğu projesi kapsamında bugüne kadar 5 bin yumurta tavuğu dağıttıklarını ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:



"Üyelerimizin ek gelir elde etmelerini sağlamak için projemizi başlatmıştık. Projeye başlarken 'acaba talep olur mu' düşüncesi vardı. Ancak kayıtlar başladıktan sonra talepler her geçen gün arttı. İki yılda toplam 5 bin civarından köy ve yumurta tavuğu dağıttık. Bugün yine üyelerimizden gelen talep doğrultusunda 120 çiftçimize 2 bin yumurta tavuğu dağıtımını gerçekleştirdik. Amacımız eskiden köylerde her evin altında onlarca tavuk beslenirdi. Yumurtaları da pazarlarda satılarak gelir elde edilirdi. Artık günümüzde bu kalmadı. Tekrar köy tavuğunu canlandırmak ve çiftçilerimiz de yumurtalarını satarak ek gelir elde etmeleri için böyle bir proje yaptık."