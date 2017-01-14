Alaplı Çayı Ağzının Temizlenmesi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, olası sel taşkınlarının önlenmesi amacıyla Alaplı Çayı ağzında yenileme çalışmaları yapılacağını belirtti.



Çaturoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Alaplı Balıkçı Barınağı ile ilgili Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak'ı ziyaret ettiğini ifade etti.



Çıtak ile ilin ekonomik yönden kalkınması ve istihdam artışının sağlanması adına Alaplı Yat ve Tekne İmalatı Bölgesinin hayata geçirilmesi konusunda görüşme yaptığını ifade eden Çaturoğlu, şunları kaydetti:



"Bu proje bölgemiz ve ülkemiz açısından da önemli bir projedir. Yatırımcıları bölgemize davet ederek hazırlanan dosyalarını İnşallah en kısa zamanda bakanlığa sunacağız. Diğer taraftan kumla dolan Alaplı Balıkçı Barınağının ağzının temizlenmesi için önümüzdeki günlerde çalışma yapılacak. Taramalar tamamlandıktan sonra balıkçılarımız rahat bir nefes alacak ve barınağa rahat bir şekilde giriş ve çıkışlarını yapacaklar. Alaplımızda dere ağzı konusunda sıkıntılarımız oluyordu. Olası sele davetiye çıkaran odacıklar noktasında burada bulunan mahmuzlarının uzatılması veya yeni bir mendirek yapılması için daha önce talepte bulunmuştum. Önümüzdeki günlerde inceleme yapılarak 2017 yatırım programına alınmasını talep ettik."