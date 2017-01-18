Alanyaspor'da Mehmet Özdilek Seferi!

Alanyaspor yönetimi, Antalyaspor ve Gençlerbirliği'nde uzun yıllar başarılı bir grafik çizen Mehmet Özdilek (Şifo) ile dirsek temasında. Alanyaspor'un teknik direktör aday listesinde ilk sırada yer alan Özdilek'in, Süper Lig'i yakından takip etmesi ve yabancı dilinin iyi olması avantaj olarak görünüyor. Turuncu- Yeşilli camiada Mehmet Özdilek isminin heyecan yarattığı ve transferinde fikir birliği oluştuğu belirtildi.

ŞOTA'YA VETO

Alanyaspor'un teknik adam listesinde yer alan diğer ismin ise Şota olduğu kaydedildi. Gürcü teknik direktörün bütçesi yüksek ve imkanı geniş olan Kasımpaşa ve Trabzonspor takımlarında başarısız olmasından dolayı tercihinin zorlaştırdığı iddia edildi. Şota son olarak Maccabi Tel Aviv'de görev almış ancak sezon tamalanmadan ayrımıştı.

Alanyaspor'un tercihini yerli bir teknik direktörden yana kullanacağı bu ismin ise Mehmet Özdilek'in en takın Teknik Direktör olduğu ifade edildi.

Kaynak: Ajansspor