Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesindeki bir evde kalan 3 kişinin, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine söz konusu eve operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramada, 400 gram esrar ve 20 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda M.M. (17), Ç.G. (24) ve V.E. (34) gözaltına alındı.



Zanlıların ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.