Alanya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 15.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Kargıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Emre Sevilgen'in kullandığı 07 HTN 92 plakalı otomobil, Alanya'dan Gazipaşa istikametine giderken sürücünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki şarampole devrilen otomobilde sıkışan Sevilgen, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan Sevilgen, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sevilgen'in cenazesi morga konuldu. - ANTALYA