Alanya'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir apartmanın bodrumunda arama yapan polis çalıntı motosiklet ile değişik modellerde motosikletlere ait parçalar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin gösterdiği adreslerde çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet daha bulundu.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne dün saat 15.00 sıralarında çalıntı motosiklet ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Hacet Mahallesi, 401 Sokaktaki bir apartmanın bodrumunda nöbetçi savcılık talimatıyla yapılan aramada brandaya sarılmış vaziyette plakasız motosiklet ve değişik markalarda motosiklet parçaları bulundu. Plakasız motosikletin şasi numarasını sorgulayan polis çalıntı olarak aranan 07 E 4109 plakalı motosiklet olduğunu tespit etti. Motosikletin saklandığı apartmanda önlem alan ekipler, saat 21.00 sıralarında olay yerine gelen 17 yaşındaki V.A.S ve S.Y. ile ağabeyi 20 yaşındaki M.Y.'yi gözaltına aldı.



3 MOTOSİKLET DAHA BULUNDU



Gözaltına alınan şüphelilerden V.A.S. ve S.Y., Çocuk Şube Amirliği'ne, diğer şüpheli ise Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerin yapılan ilk sorgusunda ilçenin değişik yerlerinde verdikleri adreslerde de yapılan aramada çalıntı olarak aranan 63 K 6091, 07 NUN 13, 07 HRH 25 plakalı 3 motosiklet daha bulundu. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Polis ele geçirilen parçalardan yola çıkarak diğer çalıntı motosikletleri de bulmak için çalışma başlattı.