Alanya'da Fetö'den 4 Gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yapılan operasyonda polis ve sağlık görevlisi 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "Bylock"u kullandıkları iddia edilen 4 kişinin evine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sabah saatlerinde baskın düzenledi. Baskında 'Kanun Hükmünde Kararname' ile ihraç edilen polis memurları A.K, H.D ile M.Ö ve hemşire olan eşi A.Ö gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorguları yapılmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne KOM götürüldü. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - ANTALYA