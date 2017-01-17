Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliye icra müdür yardımcısı gözaltına alındı.
FETÖ/PDY kapsamında Alanya Adliyesi'nde görev yapan icra müdür yardımcısı S. A. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin (TEM) sabah saatlerinde yaşadığı evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli S. A., sorgulanmak üzere emniyette götürüldü. S. A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. - ANTALYA
Alanya Adliyesi'nde Fetö'den Gözaltı
Antalya’nın Alanya ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliye icra müdür yardımcısı gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliye icra müdür yardımcısı gözaltına alındı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads