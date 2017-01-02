Aktaş Yeni Yıla Görevi Başındaki Polislerle Girdi

Aktaş ve beraberindeki daha sonra sağlık çalışanlarını ziyaret edip yılın ilk bebeği olan Berat'a da küçük altın taktı.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yılbaşı gecesi ziyaret geleneğini sürdürdü. Her yıl yeni yıla görevi başında bulunan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek giren Aktaş, bu yıl da ilçemizin huzuru ve güvenliği için çalışan emniyet mensuplarını unutmadı. Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel, bazı meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yeni yıla Belediye kavşağında görevli emniyet mensuplarıyla birlikte girdi.

"ŞEHRİN GÜVENLİĞİ İÇİN 24 SAAT ÇALIŞANLAR VAR"

Başkan Aktaş ve beraberindeki ekibi, Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan ile emniyet mensupları karşıladı. Emniyet Mensuplarına tatlı ikram eden Aktaş, yeni yıla da burada girdi. Burada bir açıklama da yapan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "AK Parti İlçe Başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızla birlikte emniyet mensubu arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Nihayetinde bir takvim yılı bitiyor. Dünün bu akşamla çok bir farklı yok. Belki artık yaşımızı söylerken bir yaş ilerisini söyleyeceğiz. Ama takdir edersiniz ki birileri evlerinde sıcacık otururken, fedakarhane bir şekilde bu şehrin huzuru ve güvenliği için 24 saat çalışan insanlar var. Özellikle bu nokta da asayiş için önem arz eden ve 24 saat gözetlenen bir nokta. Bizler de güvenlik görevlisi polis arkadaşlarımıza bir selam verelim istedik. Ben 2017 yılının ilçemiz için Bursa'mız için ülkemiz için ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"BİZİ SURİYE GİBİ YAPMAK İSTEYENLER AMACINA ULAŞAMAYACAK"

2016'nın sıkıntılı geçtiğini işaret eden Aktaş, yaşanan terör saldırılarına da değinerek "2016'da gerçekten sıkıntılar yaşadık. Şehitlerimiz oldu. 15 Temmuz darbe kalkışması gibi lanetlediğimiz bir olayı yaşadık. Devamında ve şuanda içeriden ve dışarıdan yapılan baskıyı da hep birlikte görüyoruz. Başta çok değerli Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz ve milletimizle bu sıkıntılar aşılacak. Bizi Mısır, Suriye, Filistin gibi yapmak isteyenler amacına ulaşamayacak" diye konuştu.

İnegöl Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan ise Belediye Başkanı Aktaş ve beraberindeki AK Partili ekibe teşekkür etti.

HASTANEYİ ZİYARET ETTİLER

Başkan Aktaş ile AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve beraberindeki partililerin yeni yılın ilk saatlerindeki ikinci durağı ise Devlet Hastanesi oldu. Acil serviste görevli sağlık ekiplerine başarılar, hastalara ise geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, 2017 yılının ilk bebeği Berat ve ailesini de ziyaret etti.

YENİ YILIN İLK BEBEĞİNE ZİYARET

Saat 00.01'de dünyaya gelen Gülseren ve Buğra Oğuz çiftinin 3. Bebekleri olan Berat bebeğe küçük altın taktıktan sonra konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu akşam İnegöl Devlet Hastanesinde 2017'nin ilk bebeğini ziyaret ettik. Gülseren ve Buğra kardeşlerimizin 3. evlatları olan inşallah isminin de Berat olacağını öğrendiğimiz yavrumuza hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz. Bugün yine normal bir akşamı yaşıyoruz. Değişen sadece sene olacak. 2016 değil de 2017 diyeceğiz. Bu mutlu anı yaşarken burada fedakar hane bir şekilde güvenliğinden doktoruna, hemşiresine kadar hizmet eden bir sağlık ordusu var. Allah hepsinden razı olsun. Bu akşam İlçe Başkanımız ve meclis üyesi ile yönetici arkadaşlarımızla bizler de hem kendilerini ziyaret edelim hem de her yıl olduğu gibi yeni yılın ilk bebeğini karşılayalım istedik. O da Berat kardeşimize nasipmiş. 2016 acı ve sıkıntılarla geçti. 15 Temmuz gibi yaşamayı hiç arzu etmediğimiz şeyleri yaşadık. Ama inşallah 2017 çok daha güzel olacak. Berat gibi dünyaya gelen yavrularımız çok daha güzel bir Türkiye'yi yaşarlar" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel de 2017 yılının Türk milletine hayırlar getirmesini temenni ederek, Berat bebeğe sağlıklı uzun ömürler diledi.