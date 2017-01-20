Aksaray Ekmek Fırınında Saf Alüminyum Ele Geçirildi

Ekmek fırınında saf alüminyum ele geçirildi



AKSARAY'da bir ekmek fırınına yapılan operasyonda nükleer enerji ve füze imalatında kullanıldığı belirtilen 2.5 ağırlığında 3.5 milyon lira değerinde saf alüminyum ele geçirildi.



Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gelen bir ihbar üzerine Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir ekmek fırınına akşam saatlerinde operasyon yaptı. Fırın içerisinde arama yapan polis odunların altına gizlenmiş nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 2,5 kilo ağırlığında bir külçe saf alüminyum buldu. Alüminyumun sahibi olduğu öğrenilen işyeri çalışanı Yunus Y. (34) gözaltına alındı. 3.5 milyon değerinde olduğu belirtilen alüminyuma polis tarafından el konuldu. Soruşturma sürüyor.