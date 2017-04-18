Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



Hüseyin Pamuk (25) idaresindeki 34 NS 1755 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksaray Ankara karayolu 22. kilometresinde şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Pamuk ile otomobildeki Engin (42 ), Muhammet (4), Münevver (37) ve Şerif Karadaş (26) yaralandı.



Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.