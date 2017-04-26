Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Hamza Demirer (45) idaresindeki 20 BA 400 plakalı otomobil, Aksaray-Konya karayolunun 30'uncu kilometresinde Hasan Alan (82) yönetimindeki 68 BL 862 plakalı otomobille çarpıştı.





Kazada, otomobil sürücüleri ile 20 BA 400 plakalı araçta bulunan Mehmet Serdal Demirer (46) ve Gülsüm Demirer (19) yaralandı.





Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.