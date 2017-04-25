Akpm'nin "Siyasi Denetim" Kararına Tepkiler

AK Parti MKYK Üyesi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına tepki gösterdi.



Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKPM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin tekrar siyasi denetim sürecine alınması yönündeki kararın son derece haksız olduğunu belirterek, konseyin teamülleri ve değerleri çerçevesinde değil, tamamen siyasi karar verdiğini kaydetti.



Bu kararı şiddetle kınadığını ifade eden Emine Nur Günay, şöyle konuştu:



"Çok ön yargılı, peşin hükümlü ve yanlı hazırlanmış bir rapor üzerine kurgulanmış bir sonuç olmuştur. Öncelikle Avrupa bu kararla kendi değerlerine ters düşmüştür. Kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bu kararı alırken 318 parlamenterin ancak yarısı genel kuruldaydı ve 113 oyla kabul edildi. Belirtilen gerekçelerdeki ifadeler en hafif tabirle ön yargılı ifadelerdir. Avrupa'nın ikircikli tavrını bir kez daha gördük. Avrupa Konseyi tarihinde ilk defa bir ülke, denetim sonrası statüden denetime geri çekiliyor ve bu bir kurucu ülke için yapılıyor. Avrupa Konseyi bu gerçekle eninde sonunda yüzleşecek ve tarih karşısında hesap verecektir."



"Haksız gerekçelerle alınan bu kararı kınıyorum"



Günay, Türkiye'de 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığını anımsatarak, sözde kınamalarda kalan yaklaşımın, bugün bazı konsey milletvekillerinin FETÖ savunuculuğuna bürünmesiyle gerçeğin ortaya çıktığını vurguladı.



Türkiye'nin eş zamanlı ve çok boyutlu bir terör mücadelesi verdiğine değinen Emine Nur Günay, şunları kaydetti:



"PKK, DEAŞ, YPG, FETÖ ve türevleri olan terör örgütleriyle hala mücadele içindeyiz. Bu mücadele hem ülkemizin hem de Avrupa'nın güvenliği açısından son derece önemli. Avrupa bunun farkında mı bilmiyorum? Avrupa'da son 3 yılda toplam 8 terör olayı yaşanırken, Türkiye'de 36 terör eylemi gerçekleşmiş, 500'ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Ayrıca 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıyı ülkemizde ağırlıyoruz. Türkiye şu an ülkesinde en fazla yabancıya ev sahipliği yapan ülke konumunda. Tüm bu zor şartlarda bile demokrasi ve insan hakları noktasında taviz vermeden mücadelemizi sürdürürken, haksız gerekçelerle alınan bu kararı kınıyorum."



Günay, Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye OHAL eleştirisinde bulunduğunu hatırlatarak, "Bu kararın alındığı bugün bulunduğumuz Fransa'da OHAL 5 kez uzatıldı ve 2'nci yılı devam ediyor. Üstelik OHAL'in vatandaşların günlük hayatına etkileri, Türkiye'den çok daha hissedilir derecede. OHAL gerekçeleri terörle mücadele. Ancak hiçbir Avrupa ülkesi çıkıp Fransa'yı bu konuda eleştirmiyor, 'OHAL'de seçim yapılmaz' demiyor. Türkiye hem darbe girişimi hem de terörle mücadele için OHAL uyguluyor. Bu tam bir çifte standarttır, Türkiye'ye çok büyük haksızlıktır." diye konuştu.



"Türkiye çalışmaya devam edecektir"



Türkiye'nin demokratik ve hukukun üstünlüğüne inanan bir ülke olduğunun, Avrupa değerlerine inandığının ve her zaman destek verdiğinin altını çizen Emine Nur Günay, "Ancak bunu Avrupalı olmak adına değil, kendi koyduğu hedeflerle örtüştüğü için yapmıştır. Bu anlamda bizim için değişen bir şey yoktur. Avrupa Konseyi veya AB olsun ya da olmasın biz yine hedeflerimiz çerçevesinde yolumuza devam ederiz. Türkiye, uluslararası demokratik haklar çerçevesinde vatandaşların hak ve özgürlükleri konusunda ödün vermeden çalışmaya devam edecektir. Ancak Avrupa, kendi koyduğu değerleri tekrar gözden geçirmeli ve bu ikircikli tavrının bir gün bumerang gibi kendisini vuracağını bilmeli." dedi.