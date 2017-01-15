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Ön Cam Ekranı Reklamcıların Yeni Pazarı Haline Geldi
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Ön Cam Ekranı Reklamcıların Yeni Pazarı Haline Geldi

Akıllı teknolojiler araçların ön camlarına taşınıyor. Bu gelişme reklamcılar için yeni bir alan haline gelebilir.

Ön Cam Ekranı Reklamcıların Yeni Pazarı Haline Geldi

Dört bir tarafımız reklamlarla kuşatılmış durumda. Otobüs durakları, panolar, cebimize gelen mesajlar vs. Evde bile reklam bombardımanından kurtulamıyoruz. Ancak şirketler bu işi daha ileri taşıma niyetinde. Otomobil gazetesinde yer alan habere göre yakın zamanda reklamların daha da gözümüze, arabalarımızın ön camlarına kadar sokulmasına hazır olun. Zira Las Vegas'taki CES Fuarı'nda bu furyanın arkasındaki şirketlerin bazılarını yakalandı.

YAKIT LAMBASI YANDIĞINDA İSTASYON REKLAMI

Aracın ön camının, reklamveren firmaların fethetmeye çalıştıkları bir alan olduğu ortaya çıktı. Fikir, insanların yolculuğa çıktıklarında yiyecek, yakıt ve hatta dinlenme gibi şeylere ihtiyacı olduğunu hatırlatma fikrinden ortaya çıktı. Birçok modern otomobil, halihazırda hız ve diğer ilgili verileri gösteren HUD ekranlarına sahip.

Ancak, iPhone'da kullanılan cam türünü (verilerin üzerine projeksiyon yapılması için en uygun olanı) temel alan benzer görüntüleri kullanmak ve yakıt lambası geldiğinde yakındaki bir benzin istasyonunun reklamlarını göstermek gibi özelliklere sahip bir sistemin Corning tarafından inşa edilmesi düşünülüyor. Bu tür şeyler, otomobillerin gittikçe artan bir şekilde birbirileriyle etkileşimli hale getirilmesinden dolayı daha yaygın hale gelebilir.

TEHLİKELİ OLABİLİR

Waze gibi uygulamalar, bunu GPS verileri ve yakınlardaki mağazalar ve restoranlar hakkındaki bilgileri dikkate alarak yapıyor ancak fikir, bunu ekran görüntüsü ile birleştirmek. Milyarlarca dolarlık yatırımlar arabanın camının arkasındaki insanların ilgisini çekme kabiliyetine harcanacak, ancak şunlar da var, insanlar bu sistemleri araçlarına yerleştirmek isteyecek mi ve trafik denen bir gerçek varken insanların böyle ekstradan dikkat dağıtıcı şeylere ihtiyacı var mı?

Bu tartışma büyük olasılıkla teknoloji geliştikçe devam edecek. Bu noktada, uygulayıcılar, sürücüler, otomobil üreticileri ve reklam verenler bu soruları kendilerine sormalılar.

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