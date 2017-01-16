Akıllı Lensler İle Göz İçi Mercek Tedavisi Çağ Atlıyor

Diyelim ki kataraktınız var ve bu nedenle görmeniz azaldı. Gittiğiniz göz doktoru da kesinlikle ameliyat olmanız gerektiğini söyledi. Peki, ameliyatta gözünüze hangi lensin takılmasını isterdiniz?



Ya da, diyelim ki yüksek hipermetrop numaralı bir gözlük kullanıyorsunuz ama artık gözlük takmak istemiyorsunuz. Gittiğiniz göz doktoru sizi muayene ettikten sonra şu bilgiyi verdi: Sizin gözünüzün durumu lazer tedavisine uygun değil…

Peki, başka bir çaresi yok mu bu işin?

Diyelim ki, 40 yaşın üzerindesiniz ve artık yavaş yavaş yakın görmeniz bozulmaya başlamış durumda. Gazetenizi gözlüksüz okumanız artık mümkün değil… Gittiğiniz göz doktoru size yakın okuma gözlüğü için reçete düzenledi ama siz bu durumdan hiç hoşlanmadınız çünkü gözlük takmaktan nefret ediyorsunuz…

Yukarıda belirtilen her üç durumda da, "lens değişimi ameliyatı" ile görmeleriniz gözlüksüz olarak artırılabilir.

Mercek Seçiminin Sonucu Yaşam Boyu Sürüyor

Kataraktınız varsa gözünüzün içindeki kataraktlı lens çıkarılır, yerine yapay lens yerleştirilir.

Yüksek numaralı gözlük kusurunuz varsa gözünüzün içindeki saydam lens çıkarılır, yerine yine yapay lens yerleştirilir.

Yaşa bağlı yakın görme sorununda da önemli bir tedavi seçeneği yine saydam lens değişimidir.

Burada en kritik nokta, yapay lensin hangisi olacağına karar vermektir.

Ameliyatlarda kullanılan bütün mercekler aynı özelliğe sahip değildir.

Göz içine yerleştirilen yapay mercek, kişinin yaşamı boyunca gözün içinde varlığını sürdürür. Bu nedenle, ameliyat öncesi mercek seçimi tüm hayatınızı etkileyecek bir karardır ve çok dikkatli karar vermeniz gerekir.

Akıllı Lensler İle Uzak-Orta-Yakın Mesafeler Netleşiyor

Eğer klasik, standart, tek-odaklı bir lens seçerseniz, ameliyattan sonra yakını gözlüksüz göremez hale gelirsiniz.

Eğer daha modern, çok-odaklı bir lens seçerseniz, ameliyattan sonra yakını da uzağı da gözlüksüz görür hale gelirsiniz ama bu sefer de ara-mesafeyi iyi göremezsiniz (40 cm – 150cm arası).

Ara-mesafenin iyi görülmemesi hastaları mutsuz edebilir.

Araç kullanırken otomobilinizin panelindeki hız ve yakıt tüketimi göstergelerini göremediğinizde veya CD çalarınızın ekranını okuyamadığınızda mutlu olur muydunuz?

Günümüzde bu sorun da önemli ölçüde çözülmüş durumda.

Üç odaklı Akıllı Lensler ile hastaların hem uzak ve yakın mesafeyi, hem de ek olarak ara-mesafeyi tatmin edici ölçülerde görmeleri artık mümkün.

Akıllı Lensler, sadece orta mesafe görüşü artırmakla kalmaz; ışık saçılmaları, kontrast duyarlılığında azalma gibi şikayetleri de en aza indirir.

Bu mercekler ile az ya da çok ışıklı ortamlarda yeterli görme sağlandığı, ABD Hava Kuvvetleri Çözünürlük Hedef Testi (AFT) ile de tespit edilmiştir.

Göz Hekiminizin Tavsiyesine Uyun

Bahsedilen ameliyatlardan birisi için adaysanız, göz hekiminizden ameliyatınızda size Akıllı Lens takılmasını talep edebilirsiniz.

Gözünüzde başka bir sorun olmadığı sürece, hekiminiz bu talebinizi memnuniyetle yerine getirecektir.

Kısacası, gözlüksüz görmenin kalitesini artırmakta, tıp bilimi ciddi bir adım daha atmış durumda…

Akıllı Lensleri Neden Tercih Etmeliyiz?

*Akıllı Lensler üç odaklıdır ve yakın –orta- uzak mesafelerde net görüş sağlar.

* İleri yaştaki hastalar, gözlük kullanmadan her mesafeyi görebilir.

*Gece görüşlerinde parlama ve ışık saçılması yapmaz.

*UV koruma özelliği sayesinde gözlerinizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur.

*Ameliyattan bir gün sonra günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz.