Akif Çağatay Kılıç Final Four'a Yükselen Fenerbahçe'yi Tebrik Etti
Bakan Akif Çağatay Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Final Four'a yükselen Fenerbahçe basketbol takımını tebrik etti.
Fenerbahçe basketbol takımı, THY Euroleague Play-off turu 3. maçında Panathinaikos'u yenerek Fınal Four'a yükseldi.
BAKAN KILIÇ'TAN FENERBAHÇE TWEETİ
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Bakan Kılıç, "EuroLeague'de Final Four'a yükselen Fenerbahçe Basketbol Takımını tebrik ediyor, kupa yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Kılıç'ın tweetleri:
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