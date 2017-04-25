Akif Çağatay Kılıç Final Four'a Yükselen Fenerbahçe'yi Tebrik Etti

Bakan Akif Çağatay Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Final Four'a yükselen Fenerbahçe basketbol takımını tebrik etti.

Akif Çağatay Kılıç Final Four'a Yükselen Fenerbahçe'yi Tebrik Etti

Fenerbahçe basketbol takımı, THY Euroleague Play-off turu 3. maçında Panathinaikos'u yenerek Fınal Four'a yükseldi.

BAKAN KILIÇ'TAN FENERBAHÇE TWEETİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Bakan Kılıç, "EuroLeague'de Final Four'a yükselen Fenerbahçe Basketbol Takımını tebrik ediyor, kupa yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kılıç'ın tweetleri:

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