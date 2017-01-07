Akhisarlı Devler Evinde Zor Kazandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele veren Akhisar Belediyespor, konuk ettiği Mamak Belediye DSİ Spor'u 85-76 mağlup etti.



İlk periyot konuk ekibin 20-18 üstünlüğü ile geçilirken ikinci periyot ev sahibi ekip beraberliği yakaladı ve ilk devre 33-33 sona erdi. Üçüncü periyotta Akhisar öne geçen taraf oldu ve son periyoda 58-54 önde başladı. Son periyotta karşılaşmanın bitimine 5 dakika kala oyunda geriye de düşse de son dakikalardaki ataklarını sayıya dönüştürünce karşılaşmadan Akhisar Belediyespor 85-76 önde kapattı.



Ligin ilk devresini 9. sırada bitiren Akhisar Belediyespor puanını 25'e çıkarırken, konuk ekip Mamak Belediye DSİ ise 21 puanla 16. sırada kaldı. - MANİSA